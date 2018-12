Deel dit artikel:













Hagenaar moet zes maanden de cel in voor autobranden Waldorpstraat in Den Haag. (Foto: Omroep West)

DEN HAAG - De 44-jarige Marlon P. uit Den Haag is vrijdag veroordeeld tot acht maanden cel - waarvan twee maanden voorwaardelijk - voor het in brand steken van twee auto's in mei van dit jaar. De man kwam in beeld na een uitzending van het opsporingsprogramma Team West.

De in de Waldorpstraat geparkeerde Opel Astra en Ford Focus gingen op 9 mei in vlammen op. Ze behoorden toe aan één familie. Op camerabeelden van de Consumentenbond, dat huist aan het naastgelegen Enthovenplein, is precies te zien hoe de dader de tweede auto in brand stak. De andere auto stond toen al in lichterlaaie. De beelden laten zien dat de dader een baksteen door de voorruit gooit. Dan giet hij spiritus over het interieur. Er ontstaat een flinke vlam nadat hij de boel aansteekt en hij sprint vervolgens weg.

Marlon P. herkend als dader Het opsporingsprogramma Team West zond eind mei de beelden uit, waarna zeven mensen P. herkenden als dader. Tijdens de behandeling van de strafzaak twee weken geleden ontkende hij iets met de branden te maken te hebben. Hij zou eerder tegenover een broer en oud-huisgenoot wél hebben toegegeven de auto's in brand te hebben gestoken. P. had volgens zijn broer de auto's in opdracht van een vriend aangestoken voor geld. Het is onduidelijk voor welk bedrag en waarom.

Autobezitters leven in angst De familie die de auto's bezat, heeft nog steeds geen idee waarom de dader het op hun wagens gemunt had. Zij zouden daardoor nog steeds in angst leven. Volgens de rechter is P. de dader van de brandstichting. De rechter legde wel een kortere straf op dan de eis van het Openbaar Ministerie (OM). Het OM eiste tien maanden cel, waarvan twee maanden voorwaardelijk. Wel moet P. naast de gevangenisstraf behandelingen volgen.