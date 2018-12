Deel dit artikel:













Schoorsteenbrand in huis Aarlanderveen Foto: Studio Alphen

AARLANDERVEEN - In een schoorsteen in een huis langs de N207 in Aarlanderveen heeft vrijdagmiddag brand gewoed. De brandweer meldde eerder dat de N207 werd afgesloten om de hulpdiensten ruimte te geven om te blussen. Een woordvoerder van de brandweer laat weten dat die informatie niet klopt.



De verwarring over het afsluiten van de N207 ontstond doordat de brandweer mogelijk water uit het kanaal aan de overkant van de weg zou moeten halen om de brand te blussen. Dat bleek uiteindelijk niet nodig te zijn. De verwarring over het afsluiten van de N207 ontstond doordat de brandweer mogelijk water uit het kanaal aan de overkant van de weg zou moeten halen om de brand te blussen. Dat bleek uiteindelijk niet nodig te zijn. Volgens de brandweer zijn er geen gewonden gevallen en is er alleen materiële schade.