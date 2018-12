Twee verdachten hanengevechten weer op vrije voeten

BODEGRAVEN - De twee mannen die dinsdag opgepakt werden voor het organiseren van hanengevechten zijn weer vrij. Dat laat het Openbaar Ministerie (OM) vrijdagmiddag weten.

De twee, een man van 31 uit Zwammerdam en een 38-jarige man uit Bodegraven, zouden langs de Burgemeester Kremerweg in Bodegraven een illegaal trainingscentrum voor hanengevechten hebben gebouwd.

Het duo had op een perceel een kleine arena gebouwd voor oefengevechten. Ook stond er een rad op het terrein waar de dieren in moesten rennen voor een betere conditie. 51 hanen werden in beslag genomen.



Nog steeds verdachte

'De twee ontkennen dat ze betrokken zijn bij hanengevechten', zegt een woordvoerder van het OM.' Maar ons onderzoek gaat door en de twee zijn nog steeds verdachten.'

