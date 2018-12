Opstelling ADO Den Haag: Beugelsdijk terug in het hart van de verdediging

DEN HAAG - Na een paar wedstrijden op de reservebank te hebben gezeten, keert Tom Beugelsdijk terug in het verdedigingshart van ADO Den Haag. Hij krijgt van trainer Fons Groenendijk de voorkeur boven Nick Kuipers. Samen met Wilfried Kanon mag Beugelsdijk Willem II-spits Fran Sol afstoppen.

Door zijn mindere spel in oktober wilde trainer Fons Groenendijk de verdediger 'prikkelen' met een plek op de reservebank. 'Het was de trainer zijn goed recht om mij te passeren', klinkt Beugelsdijk realistisch. Nu speelt hij dus weer. 'Ik weet nu wat mij te doen staat. Dat is honderd procent focus en laten zien dat ik er in moet blijven'.'

Voorin speelt ADO Den Haag met Erik Falkenburg als spits en met Melvyn Lorenzen en Sheraldo Becker op de flanken. Danny Bakker krijgt op het middenveld wederom de voorkeur boven Dion Malone.

