1001 nacht: drie mannen gepakt die nog duizend dagen de cel in moeten

DEN HAAG - Agenten hebben afgelopen weken drie mannen aangehouden die samen nog 1001 dagen gevangenisstraf tegoed hadden.

Aan de Wormerveerstraat werd begin deze maand een man van 41 opgepakt. Hij was in oktober veroordeeld voor het hebben van wapens en munitie. Hij moet nog 138 dagen de cel in. Deze week hielden agenten een 28-jarige Hagenaar aan op het Vredeoord. Hij werd in 2017 veroordeeld voor zware mishandeling met de dood tot gevolg en werd nu aangehouden. Deze man moet nog 593 dagen zitten.

In Noordwijk werd een 64-jarige man aangehouden. Hij moet nog 270 dagen de gevangenis in voor oplichting.