Wethouder Richard de Mos wil Tourstart naar Den Haag halen

DEN HAAG - Wethouder Richard de Mos wil de start van de Tour de France naar Den Haag halen. In het televisieprogramma Omroep West Sport zei hij: 'Op 23 december ontmoet ik de Rotterdamse wethouder van Sport tijdens ADO Den Haag – Feyenoord. Dan bespreken we of we de Tourstart samen kunnen organiseren. Dat scheelt natuurlijk in de kosten.'

Omdat Utrecht de start van de Vuelta a España in 2020 binnenhaalde, wil De Mos zich concentreren op de start van de eerdergenoemde Tour of Giro d'Italia. 'Het staat in het coalitieakkoord dat we een van de drie grote rondes naar Den Haag willen halen', zegt De Mos. ‘De Giro in 2020, 2021 of 2022 behoort dus ook tot de mogelijkheden.'

Eerder deze week werd bekend dat de Haagse PvdA-fractie het wel ziet zitten als de start van een etappe door Den Haag wordt georganiseerd. Fractievertegenwoordiger Samir Ahrauiv: 'Het kan fietsen in de stad enorm stimuleren. Meer dan genoeg redenen om de etappe binnen te halen, zodat we over een paar jaar in onze stad hopelijk kunnen genieten van een prachtig sportevenement.'

LEES OOK: Wethouder Richard de Mos: 'Gemeente Den Haag betaalt niet mee aan natuurgras voor ADO'