LIVEBLOG: Wint ADO Den Haag-topscorer El Khayati van Willem II-spits Sol? Nasser El Khayati wordt gefeliciteerd door Tomáš Necid (foto: Soccrates Images)

DEN HAAG - Nasser El Khayati en Fran Sol zijn met hun doelpunten enorm belangrijk voor respectievelijk ADO Den Haag en Willem II. El Khayati heeft dit seizoen tien keer gescoord voor ADO Den Haag, Sol staat momenteel op twaalf doelpunten voor de Brabanders. Een overwinning in Tilburg zou betekenen dat ADO nog steviger in de middenmoot van de eredivisie staat. Met de zware thuiswedstrijd tegen Feyenoord in het vooruitzicht is winst in Tilburg óók belangrijk om met een goed gevoel aan de kerstmaaltijd te zitten. Mis niets van het duel via dit liveblog of Radio West 89.3fm.