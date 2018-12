Deel dit artikel:













Hofstadlyceum wint John Blankensteinprijs Winnaars Kasia (met bloemen) en haar GSA. | Foto: COC Den Haag

DEN HAAG - Het Hofstadlyceum heeft de John Blankensteinprijs gewonnen. De prijs is voor Kasia Oberc en de Gender and Sexuality Alliance (GSA) van de school. Zij zetten zich volgens de jury fanatiek in voor de acceptatie van LHTBI+'ers op school.

Volgens de jury zetten Kasia en de GSA zich onder meer in voor paarse vrijdag en open dagen. Ook proberen ze de directie van de school te overtuigen van het belang van de GSA. De jongeren ontwikkelen ook lesmethoden om het onderwerp LHBTI+ op de kaart te zetten in het onderwijs. Maar Kasia doet meer op school. 'Zo zet ze zich ook in voor dove en slechthorende kinderen uit arme gezinnen en voor de week tegen het pesten. Dit alles maakt Kasia en haar GSA tot winnaar', schrijft de jury.

John Blankensteinprijs De John Blankensteinprijs wordt elk jaar in Den Haag uitgereikt aan bijzondere initiatieven. De prijs is vernoemd naar scheidsrechter John Blankenstein. Hij kwam openlijk uit voor zijn homoseksuele geaardheid en betekende veel voor de LHBTI+'ers. Het thema dit jaar was voortgezet onderwijs. Dit jaar waren naast het Hofstadlyceum ook het GSA van Gymnasium Novum uit Voorburg en Paul Koster van het Christelijk Lyceum Delft genomineerd. Het Hofstadlyceum wint een boekenbon voor een jaar om bij boekhandel Paagman boeken of andere spullen voor school te bestellen. LEES OOK: Scouting De Lier wint John Blankensteinprijs 2017