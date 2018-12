Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Politie vindt 300 kilo illegaal vuurwerk in huis Foto: ANP

OUDERKERK AAN DEN IJSSEL - De politie heeft in Ouderkerk aan den IJssel 300 kilo illegaal vuurwerk in beslag genomen. Het vuurwerk lag in een huis. De 49-bewoner van het pand heeft een proces-verbaal gekregen.