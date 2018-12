'Tientallen nieuwe vrijwilligers voor Oud en Nieuw in Den Haag'

DEN HAAG - 'We hebben al ontzettend veel aanmeldingen voor vrijwilligers op Oudjaarsavond. Met tientallen nieuwe vrijwilligers.' Dat zei de Haagse burgemeester Pauline Krikke vrijdagavond in het radioprogramma Studio Haagsche Bluf. Hoeveel het er zijn weet ze niet. Maar zegt ze: 'Ik vind het fijn dat er zoveel mensen willen helpen. Iedereen is welkom.'

Eind vorige maand berichtte Omroep West dat organisaties geen idee hebben waar ze aan toe zijn. Vrijwilligers die zich willen aanmelden worden van het kastje naar de muur gestuurd. Dat zou komen door de nieuwe manier van organiseren. Voorheen melden groepen zoals wijkorganisaties, buurtvaders en moskeeën zich aan. Nu moet iedereen zich individueel aanmelden.

Volgens Krikke is de gemeente na Sinterklaas volop bezig gegaan met de nieuwe campagne. 'Ik denk niet echt na over Kerst en Oud en Nieuw als Sinterklaas het land nog niet uit is. Dus alles stond klaar, maar Sinterklaas was nog in het land.'



'Mensen willen iets doen voor hun stad'

Krikke zegt dat het nu allemaal prima gaat. 'Ik heb niet de indruk dat er minder mensen meedoen. Door heel Den Haag melden mensen zich aan: Schilderswijk, Transvaal, Benoordenhout. Mensen willen iets doen voor hun stad en straat.'

Iedereen die zich heeft aangemeld wordt uitgenodigd voor een bijeenkomst. De politie stuurt Oudjaarsnacht de vrijwilligers aan. 'Het is niet zo dat iedereen zelf een beetje kan beslissen wat er wel en niet gaat gebeuren.' Volgens Krikke worden er in principe geen vrijwilligers geweigerd. 'Maar wie jaren ervoor vervelend was met Oud en Nieuw kan een straatverbod krijgen, maar dat is een andere categorie.'

De burgemeester vertelde ook nog dat ze zelf niet stil gaat zitten Oudjaarsnacht. Ze gaat ook nog op pad met de politie.

