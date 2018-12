ADO Den Haag tikt Tricolores kleurenblind en pakt drie punten in Tilburg

DEN HAAG - ADO Den Haag heeft de uitwedstrijd bij Willem II met 3-0 gewonnen. De Hagenaars ging uiterst effectief met de kansen om tegen de 'Tricolores'. Voor de Haagse equipe scoorden Erik Falkenburg één keer en mocht Lex Immers twee doelpunten op zijn naam schrijven. Door de overwinning stijgt ADO naar de tiende plaats.

Na een kwartier spelen ging ADO slordiger spelen en kreeg Willem II steeds meer grip op de wedstrijd. Vooral het laatste kwartier voor rust werden de Tilburgers sterker. Spits Sol kreeg een aantal kansen maar schoot naast of zag doelman Robbert Zwinkels in de weg liggen. ADO ging dan ook met een voorsprong rusten.

Opvallend detail in de eerste helft was dat Tom Beugelsdijk bij zijn eerste overtreding meteen een gele kaart kreeg. Het was voor de verdediger zijn dertiende overtreding dit seizoen en dat resulteerde in zijn achtste gele kaart. Met die kaart op zak speelde hij vervolgens een prima wedstrijd en liet niet met zich sollen.



Doelpunten Lex Immers

Na rust ging Willem II door met druk zetten op de verdediging van ADO. De Tilburgers konden niet scoren. Aan de andere kant viel het doelpunt wel. Lex Immers zette de Hagenaars op voorsprong na goed terugleggen van Giovanni Troupée.

De 3-0 van ADO kwam uit een ingestudeerde corner. Immers kopte een voorzet van El Khayati binnen maakte zo zijn tweede doelpunt van de avond en het seizoen. Zwinkels hield ondertussen de nul. Dit was voor ADO de eerste keer in een uitwedstrijd sinds 25 februari. Toen was Ajax de tegenstander in de Johan Cruijff ArenA.

Scoreverloop Willem II - ADO Den Haag: 0-3 (0-1)



0-1 Falkenburg

0-2 Immers

0-3 Immers

Wellenreuther; Lewis, Peters, Meissner, Palacios; Llonch, Anita (Akkaynak '80), Crowley; Özbiliz (Kristinsson '78), Avdijaj, Sol

Opstelling ADO Den Haag: Zwinkels, Troupee, Beugelsdijk, Kanon, Meijers, Bakker; Immers, El Khayati, Lorenzen, Falkenburg (Zhang '71), Becker

Scheidsrechter: Kamphuis

Gele kaarten Willem II: Wellenreuther, Anita

Gele kaarten ADO Den Haag: Meijers, Beugelsdijk, Becker

