Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Jongen die Project X Katwijk aan Zee bedenkt krijgt bezoek van politie Feestje met bier. | Foto: ANP

KATWIJK - De politie is vrijdagavond bij een jongen op bezoek geweest die een Project X Facebookevent had aangemaakt voor Katwijk aan Zee. De jongen moest in het bijzijn van agenten de WhatsAppgroep die was aangemaakt verwijderen. De gemeente zegt ook bezig te zijn het Facebookevent te laten verwijderen. 'Maar dat is nog wel lastig', zegt een woordvoerder.

De 'organisator' zegt dat het allemaal een grap was. Hij was erg geschrokken van het bezoekje van de politie. Vorige week werd er een Project X-feest in het Brabants Katwijk aangekondigd. Een meisje had per ongeluk de uitnodiging voor haar feestje online openbaar gemaakt. Ondanks een paar aanhoudingen bleef het daar rustig.

In de gaten houden In Katwijk aan Zee houden de gemeente en politie het aangekondige feest goed in de gaten. Het zou om 22.00 uur moeten beginnen bij het Skatepark aan de kust. 'Er lopen vanwege koopavond al extra agenten en boa's rond', zegt de gemeente.