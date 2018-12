Tasjesdief: 'Ik wilde helemaal niks stelen'

DEN HAAG - Marnix is niet te missen: hij heeft een grote bos krullen en is helemaal in het zwart. De twintiger is vrijdagochtend een kwartier te laat voor zijn zitting bij de politierechter. Marnix moet voorkomen omdat hij tijdens het uitgaan een handtasje zou hebben verduisterd, waar hij op zou letten. Maar daar klopt niks van beweert de verdachte.

Het is zaterdagochtend 04.15 uur als de politie een melding krijgt van een opstootje bij een club in het centrum van Den Haag. Ze treffen een gillende vrouw aan. Ze is behoorlijk dronken en beweert dat Marnix haar handtas probeert te stelen. Een portier en een bezoeker van de club hebben hem gepakt. Marnix heeft klappen gehad.





'Ik wilde helemaal niks stelen', zegt Marnix.Hij heeft het tasje van zijn moeder gekregen. Het is van een vriendin, en zijn moeder vraagt hem of Marnix er op wil letten. Als hij buiten een sigaretje wil gaan roken, denkt de vrouw dat Marnix er vandoor wil gaan met haar spullen. Getuigen zien een jongen met krullen -'ik val nogal op'- wegrennen en een 'hysterische' vrouw die er achteraan rent.





'Heel ongeloofwaardig'





Volgens Marnix ging het anders. Zo wilde hij helemaal niet wegrennen en was hij zeker niet van plan om de spullen te pikken. 'Toen ze er om vroeg, heb ik de spullen gelijk teruggegeven', zegt hij. Wat de rechter niet begrijpt is waarom Marnix dan spullen uit de tas, zoals een telefoon een portemonnee in zijn zak had gestopt. Volgens Marnix heeft hij die los gekregen. 'Het is wel een moeilijk verhaal, meneer', concludeert de rechter.





De officier van justitie gelooft Marnix niet. 'Iedere keer vertelt meneer een ander verhaal, heel ongeloofwaardig.' Volgens de officier wilde Marnix de spullen houden. Ze vindt dat 'heel kwalijk'. De verduistering die Marnix ten laste wordt gelegd is wat haar betreft dan ook bewezen.





Hele strakke broek





Omdat het niet de eerste keer is dat Marnix voor de rechter zit, eerder kreeg hij al een boete voor diefstal en een werkstraf voor huiselijk geweld, eist ze eenwerkstraf van 40 uur. Zijn advocaat vraagt om vrijspraak. Hij trekt de verklaring van de eigenaresse van de tas in twijfel. 'Ze was in een bijzondere staat van dronkenschap.'





Ook de verklaring van een getuige die ziet dat Marnix drie telefoons verstopt heeft in zijn broek, bij zijn kruis, probeert hij te ontkrachten. Volgens de raadsman droeg Marnix die avond 'een hele strakke broek'. Als bewijs daarvoor haalt hij een foto aan die later op het politiebureau is gemaakt. 'Dat past nooit.'





Straf





Marnix luister aandachtig als de rechter aan zijn uitspraak begint. Zijn kin rust op zijn handen.'Ik denk dat gelegenheid de dief heeft gemaakt', zegt de rechter. Hij denkt niet dat Marnix 's avonds op stap was gegaan met het plan om een tasje te stelen. Maar wel dat hij schuldig is aan verduistering. 'Dat spullen uit de tas in uw broekzak zaten, sterkt mij in het idee dat u ze wilde wegnemen.' Hij veroordeelt Marnix tot de werkstraf die de officier had geëist.





In het kader van de privacy is de naam van de verdachte gefingeerd.





