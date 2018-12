Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Tom Beugelsdijk laat niet met zich sollen: 'Kwam één keer te laat' Tom Beugelsdijk en Fran Sol in duel | Foto: Soccrates Images

DEN HAAG - Na een paar wedstrijden op de bank, mocht Tom Beugelsdijk tegen Willem II eindelijk weer eens spelen. Zijn directe tegenstander was de gevaarlijke Spaanse spits Fran Sol. De Hagenees speelde een dijk van een wedstrijd en had de aanvaller in zijn zak. 'Een keer kwam ik net te laat. Maar ik heb gelukkig niet met me laten 'Sollen'.'

'Fran Sol is een goede spits', vertelt Beugelsdijk na de 3-0 overwinning op Willem II. 'Maar ik ben blij dat we hem in de tang hebben kunnen houden. Ik ga nu nog geen bier drinken. Maar met kerst pak ik misschien een klein Solletje.' Ook ADO Den Haag-trainer Fons Groenendijk was blij met Beugelsdijk. 'Hij heeft mijn vertrouwen niet beschaamd. Verdedigend heeft hij een goede wedstrijd gespeeld. Het was een goede keuze om hem te laten spelen.' Groenendijk heeft de selectie het hele weekend vrijaf gegeven.





LEES OOK: Wethouder Richard de Mos: 'Gemeente Den Haag betaalt niet mee aan natuurgras voor ADO'