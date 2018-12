Son Mieux wint Haagse Song van het Jaar 2018

DEN HAAG - De Haagse band Son Mieux heeft met het nummer Everyday de Haagse Song van het Jaar 2018 gewonnen. Dat is een prijs van 3VOOR12 Den Haag, poppodium PAARD, Den Haag FM en Popradar. De band kreeg een wisselbokaal van hout en plexiglas en daarbij de opdracht zelf iets toe te voegen aan het kunstwerk, meldt mediapartner Den Haag FM.

De prijs is deels een publieksprijs en deels een juryprijs. De stemmen van het publiek tellen voor 50 procent mee. De stemmen van de vakjury, met mensen uit de Haagse muziekscene, voor de andere 50 procent.



Het publiek kon kiezen uit zo’n honderd Haagse nummers. Je kon ook je eigen favorieten invoeren. In totaal hebben 8.000 mensen gestemd. De uitreiking van de prijs was in het PAARD en werd live uitgezonden op Den Haag FM. Daar waren ook optredens van plendid, AVA NOVA, Jhilani Wijsman en Beyond the Moon.

Vorig jaar won The Navigators met het nummer The Rock.