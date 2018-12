Deel dit artikel:













Scheidsrechter Kamphuis over elleboogstoot: 'Niet als wapen gebruikt' Scheidrechter Kamphuis | Foto: Soccrates Images

DEN HAAG - 'Lastig om te zien of er contact was', zei scheidsrechter Jochem Kamphuis over de vermeende elleboogstoot van Willem II-spits Fran Sol bij ADO Den Haag-verdediger Tom Beugelsdijk. 'Mocht er toch contact zijn geweest dan was geel op zijn plaats geweest.'

'Ik zag geen brutaliteit', onderbouwt de leidsman vervolgens. 'Het was geen echte stoot, ik zag geen buitensporige inzet. De arm moet worden gebruikt als een wapen en dat zag ik er niet in.' 'De VAR heeft er naar gekeken', legt hij uit. 'Ik heb contact met Zeist gehad. Daar zeiden ze dat er niets aan de hand was. Als de VAR overtuigd was van een rode kaart dan had hij mij naar het scherm moeten halen. Dat is niet gebeurd. Als ik de beelden terugkijk dan begrijp ik dat.'



Beugelsdijk gelooft tegenstander Tom Beugelsdijk wilde zelf niet al te veel zeggen over het incident. 'Ik heb zijn elleboog niet gezien. Hij zei tegen mij dat hij een duel wilde spelen. Ik ben goedgelovig, als hij zegt dat het niet expres was dan geloof ik dat.' LEES OOK: ADO Den Haag tikt Tricolores kleurenblind en pakt drie punten in Tilburg