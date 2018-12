Deel dit artikel:













Politie gebruikt peperspray bij aanhouding 17-jarige autodief De gestolen auto is in beslag genomen door de politie | Foto: AS Media

GOUDA - Een 17-jarige jongen uit Gouda is vrijdagavond aangehouden nadat hij was gezien in een gestolen auto. Dat meldt de politie. De auto was eerder op de avond gestolen bij een woninginbraak in Gouda. Daarna zou de jongen zijn doorgereden na een aanrijding.

Rond 22.00 uur kreeg de politie een melding binnen dat er op de Gedenklaan in Gouda een klap was gehoord en dat er een auto was weggereden. Het kenteken van de auto kwam overeen met een auto die eerder op de avond was meegenomen tijdens een woninginbraak in Gouda. De politie vond de auto op het moment dat het voertuig net werd ingeparkeerd door de 17-jarige bestuurder. Die ging er bij het zien van de agenten vandoor. Hij werd na een achtervolging aangehouden in de buurt van een flat aan de Eendrachtsweg. De politie zette hierbij pepperspray in en de gestolen auto werd in beslag genomen. De recherche stelt een onderzoek in naar mogelijk meerdere daders.