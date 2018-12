Wesley Goeman ruilt Rijnsburgse Boys na de winterstop in voor VVSB

NOORDWIJKERHOUT - Wesley Goeman speelt na de winterstop voor VVSB. De middenvelder annex verdediger komt bij Rijnsburgse Boys amper aan spelen toe. Bij de club uit Noordwijkerhout is het aannemelijk dat hij meer speelminuten gaat maken.

Goeman was vorig seizoen nog aanvoerder van ‘de Uien’. Het wilde dit seizoen echter niet boteren tussen hem en de nieuwe trainer Wilfred van Leeuwen. In 2016 kwam Goeman over van Scheveningen.

Goeman is de derde speler die vertrekt bij Rijnsburgse Boys. Na Hidde Prijs die na de winterstop voor FC Lisse uitkomt en Bart Freke die gedwongen moest stoppen. Alledrie de spelers kunnen uit de voeten als centrale verdediger.

