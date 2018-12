Deel dit artikel:













ADO-speler Immers over overwinning op Willem II: 'Na de 0-2 viel er een last van mijn schouders' Lex Immers | Foto: Soccrates Images

DEN HAAG - 'Het was een zes punten-wedstrijd’, zei ADO Den Haag-middenvelder Lex Immers na de 3-0 overwinning op Willem II. 'We waren heel effectief vandaag. Erik Falkenburg schoot die 1-0 fantastisch binnen. Daarna hadden we het even moeilijk. Maar toen ik die 0-2 maakte, viel er een last van onze schouders af.'

Immers maakte vrijdagavond ook zijn tweede doelpunt van de wedstrijd en het seizoen. 'Het is altijd gevaarlijk als ik in de zestien kom', zei hij lachend. 'Het interesseert mij niet wie er scoort, ik ben niet naar ADO gekomen om topscorer te worden. Ik ben naar ADO gekomen om de club te helpen. Op welke manier dan ook. Vandaag was dat met twee goals en drie punten.' 'Vorige week tegen De Graafschap was een grote teleurstelling', vervolgt Immers. 'Ik ben een dag niet naar de voetbal geweest. Ik was zo ziek van de 0-0 tegen De Graafschap. Dat moet een verplichte overwinning zijn. We hebben dit seizoen al te veel punten laten liggen zoals tegen NAC en Emmen. Daarom is deze overwinning zo lekker.' LEES OOK: Tom Beugelsdijk laat niet met zich sollen: 'Kwam één keer te laat'