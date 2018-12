Leidenaar wint met slechts twee fouten Groot Dictee der Nederlandse Taal

LEIDEN - 'De Robin van Persie van het dictee' noemt presentator Philip Freriks Leidenaar Pieter van Diepen na het winnen van het Groot Dictee der Nederlandse Taal. Van Diepen maakte slechts twee foutjes in de tekst van taalkundige Wim Daniëls. Hij schreef 'carnaval' met een hoofdletter en maakte een fout in 'alom geprezen'. Philip Freriks las vanuit Haarlem de tekst voor, in een speciale uitzending van De Taalstaat van Frits Spits.

Van Diepen won al vaker een dictee, voor het eerst in Leiden in 2005. Daarna kreeg hij naar eigen zeggen de smaak te pakken. 'Ik vind het leuk om mezelf te pijnigen met die teksten, om te kijken of je het kan', zei hij na afloop op Radio 1. Naast de eeuwige roem won Van Diepen een pen en een bos bloemen. Wetenschapsjournalist Govert Schilling was zaterdag de beste prominente deelnemer bij het Groot Dictee der Nederlandse Taal. Hij maakte in totaal vier fouten.

De NTR stopte vorig jaar na 26 jaar met het uitzenden van het dictee op televisie. De omroep vond dat het programma over zijn hoogtepunt heen was. Met de terugkeer van de schrijfwedstrijd op de radio willen de initiatiefnemers de jarenlange dicteetraditie in ere herstellen.

