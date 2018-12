KNMI waarschuwt voor gladde wegen door sneeuwval

REGIO - Wie zaterdagavond de weg nog op moet, wordt door het KNMI gewaarschuwd voor gladde wegen. Het weerinstituut verwacht dat het in de loop van de avond gaat sneeuwen, met lokaal mogelijk ook ijsregen. Tussen 21.00 en 03.00 uur is daarom voor de provincie Zuid-Holland code geel afgegeven.

Zaterdagnacht breidt de sneeuw zich richting het noordoosten uit over de rest van het land. Automobilisten worden door het KNMI aangeraden om hun rijgedrag aan te passen en de weerberichten in de gaten te houden.

Volgens het KNMI kan er een sneeuwdek ontstaan van zo'n één tot drie centimeter. MeteoGroup heeft het zelfs over vier tot acht centimeter. Naar verwachting blijft de sneeuw echter niet lang liggen, omdat de sneeuwval in de loop van de nacht in regen of motregen verandert.

