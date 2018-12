AFC en Katwijk spelen gelijk in topper die geen topper wilde worden

KATWIJK - AFC en Katwijk hebben in een vlakke topper met 0-0 gelijkgespeeld. Beide ploegen konden wel gevaar stichten, maar het echte vuurwerk bleef uit in Amsterdam. AFC blijft lijstaanvoerder met zes punten voorsprong op Katwijk.

De eerste helft was er weinig te beleven op sportpark Goed Genoeg. Op wat speldenprikjes na was het vooral een tactisch steekspel in Amsterdam. Hoogtepunt in het eerste bedrijf was een schot van Tim Linthorst die vanaf de middenlijn op doel schoot. Zijn inzet belandde op de lat.

Na een kwartier in de tweede helft kreeg Fouad Belarbi van AFC een enorme kans. Voor een leeg doel schoot de aanvallende middenvelder op de lat. De topper die nooit echt een topper wilde worden kabbelde vervolgens voort. Katwijk probeerde nog wel een doelpunt te maken en zag Marciano Mengerink gevaarlijk worden.



Brilstand

In de laatste vijf minuten ontbrandde het duel alsnog. Beide ploegen kregen grote kansen, maar konden deze niet omzetten in doelpunten. Na negentig minuten stond de brilstand op het scorebord.



LEES OOK: Katwijk-verdediger Blokland ligt niet wakker van doelpuntenmachine AFC