Leiderdorpse bondscoach Caldas met hockeyheren naar WK-finale

REGIO - De Nederlandse hockeyers, onder leiding van de Leiderdorpse bondscoach Max Caldas, staan in de finale van het WK Hockey in India. Na shoot-outs waren de Oranje-heren te sterk voor regerend wereldkampioen Australië.

Na tien minuten scoorde Glenn Schuurman na een goede actie over de rechterflank van Jonas de Geus. De Geus passeerde drie Australiërs en bereikte de achterlijn. Vandaar weet hij Schuurman te bereiken die scoorde.

HGC-speler Seve van Ass schoot na twintig minuten de 2-0 binnen. Een voorzet van Van Ass werd van richting veranderd en trof doel.



Vier regiogenoten in de selectie

Van Ass is niet de enige regiogenoot die speelt op het WK in Bhubaneswar. Ook de uit Delft afkomstige Thijs van Dam, Leiderdorper Jorrit Croon en Sam van der Ven, die ook bij HGC speelt, zijn geselecteerd door Caldas.

Aan het eind van het derde kwart kwam Australië terug in de wedstrijd. Een strafcorner leek op niets uit te lopen tot de bal plotseling bij Tim Howard belandde. Hij schoot raak.



Toch nog 2-2

Keeper Blaak had het het druk in het vierde kwart. Australië kreeg enkele flinke kansen die hij allemaal kon keren. Ook de strafcorner in de 57ste minuut die via de stick van Delftenaar Van Dam omhoog ging, pareerde hij netjes.

In 59ste minuut kon Australië toch de gelijkmaker binnentikken. Eddie Ockenden scoorde via Glenn Schuurman door de benen van Blaak. Shoot-outs moesten de beslissing brengen.



Finale

De shoot-outs waren bloedstollend maar na een redding van Blaak won Nederland en zijn de hockeyheren door naar de WK finale. België is de tegenstander in de finale.

