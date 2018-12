'Bekerheld' Maikey Parami stopt per direct bij Rijnsburgse Boys

Maikey Parami in actie voor Rijnsburgse Boys | Foto: Orange Pictures

DEN HAAG - Na de met 4-1 verloren wedstrijd tegen IJsselmeervogels heeft Maikey Parami bekend gemaakt te stoppen met voetballen bij Rijnsburgse Boys. De aanvaller kan het spelen op hoog amateurniveau niet combineren met zijn studie.

Voordat Parami anderhalf jaar geleden naar Rijnsburgse Boys ging, speelde hij voor VVSB. Met die ploeg stuntte hij in de KNVB-beker.

In de kwartfinale tegen FC Den Bosch scoorde hij de winnende treffer. Een dag later moest hij weer stage lopen bij de Hema. Zo kwam hij bekend te staan als de Hema-stagiaire.





