Dronken automobilist rijdt kas binnen De schade aan de kas is aanzienlijk | Foto: Regio 15

PIJNACKER - In Pijnacker is een auto een kas binnengereden. De inzittenden zijn door ambulancepersoneel nagekeken, maar hoefden volgens de politie niet naar het ziekenhuis. De bestuurder is meegenomen naar het bureau omdat hij teveel had gedronken, zegt de woordvoerder.

Het ongeluk gebeurde kort na 16 uur zaterdagmiddag op de Keulseweg in Pijnacker. De kas liep bij het ongeluk flink wat schade op en de brandweer moest met een bezem stukken glas uit de sponningen stoten. De auto is van een uitzendbureau voor agrarisch personeel.