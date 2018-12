Deel dit artikel:













Hoh Hoh Hooooooh: gezellige drukte op Haagse kerstmarkt Royal Christmas Fair Gezellig druk en een fijn houtvuur op de kerstmarkt | Foto: Omroep West

DEN HAAG - Koud maar droog en beregezellig, dat is kort gezegd zaterdag de sfeer op de Royal Christmas Fair in Den Haag. Het Lange Voorhout, temidden van de ambassades, paleizen en musea in het oude centrum, is voor de gelegenheid omgebouwd tot kerstmarkt in Duitse sfeer.

'We zijn ook in Duitsland geweest maar we hadden wel thuis kunnen blijven', zegt een dame die bij een vuurkorf staat te genieten van een warme chocomel. Drie andere dames zitten rond een vuurtje aan de glühwein. 'Ik heb al wat leuks gezien voor de kerst, maar ben er nog niet toegekomen iets te kopen.' De kerstmarkt viert zijn 5-jarig jubileum en is tien procent groter dan vorig jaar. Uiteraard staan er veel kraampjes met kerstproducten en eettentjes met winterse hapjes en drankjes. In de bocht bij Hotel Des Indes begint het Delftse pop- en musicalkoor New Sound kerstliedjes te zingen. De hele week zijn er optredens en loopt de kerstman rond op de markt. 'Zodra ik een stap op de markt zet wil iedereen met me op de foto', zegt hij lachend terwijl hij zijn bel luidt. En weer draait hij zich om naar een moeder die met haar zoontje klaarstaat voor een kiekje: 'Ho ho hoooh!'