Noordwijk Herbstmeister na simpele zege op De Dijk

NOORDWIJK - Door een 4-1 overwinning op De Dijk gaat Noordwijk als lijstaanvoerder de winterstop in. De doelpunten van de kustbewoners kwamen op naam van Tjeerd Westdijk, Sabir Achefay,Martijn le Congé en Nick van Staveren.

Na zeven minuten liet Westdijk de Duinwetering al juichen door de thuisploeg op 1-0 te zetten. Het was zijn twaalfde doelpunt van het seizoen. De score werd uitgebreid door Le Congé. Hij schoot de bal hard in de kruising. Zijn 2-0 was tevens de ruststand.

Vlak na rust kwam De Dijk nog wel terug tot 2-1. Die score bleef lang op het scorebord staan. Vijf minuten voor tijd nam Noordwijk alsnog afstand. Nick van Staveren schoot de 3-1 binnen en vlak voor het laatste fluitsignaal scoorde Achefay op schitterende wijze de 4-1.

Scoreverloop Noordwijk - De Dijk: 4-1 (2-0)