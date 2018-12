Rijnsburgse Boys hard onderuit op bezoek bij IJsselmeervogels

RIJNSBURG - Rijnsburgse Boys heeft op bezoek bij IJsselmeervogels met 4-1 verloren. Marc Magan maakte een kwartier voor tijd de eretreffer voor ‘de Uien’. Rijnsburgse Boys staat door het verlies op de elfde plaats in de tweede divisie.

IJsselmeervogels was in de eerste helft de betere ploeg. Ze konden de overmacht echter niet in doelpunten uitdrukken. Dat lukte de tweede helft wel. Toen na tien minuten in de tweede helft de kruitdampen waren weggetrokken stond het 4-0 voor de ploeg uit Spakenburg.

Na de wedstrijd ging het vooral over het vertrek van Wesley Goeman en Maikey Parami. Beide spelers verlaten de club uit de gemeente Katwijk. Parami stopt met voetballen vanwege zijn studie. Goeman gaat na de winterstop in het paarsgeel van VVSB spelen.

Scoreverloop IJsselmeervogels - Rijnsburgse Boys: 4-1 (0-0)