Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











VVSB geeft niet thuis tegen Barendrecht in de tweede helft Tommy Bekooij van VVSB druipt teleurgesteld af | Foto: Orange Pictures

NOORDWIJKERHOUT - VVSB is er zaterdag niet in geslaagd om de tweede zege van het seizoen te boeken. Barendrecht was in Noordwijkerhout met 3-1 te sterk voor het elftal van trainer Eric Meijers. Daardoor blijft VVSB steken op slechts zes punten na zestien wedstrijden en wacht de hekkensluiter een helse klus om na de winterstop degradatie uit de tweede divisie te voorkomen.

Bij rust stond VVSB voor tegen het eveneens in degradatienood verkerende Barendrecht. Tommy Bekooij opende de score met een volley. In deel twee ging het echter mis voor de gastheren. De bezoekers kwamen op 1-1 via Marouane Bakour, Delano A Cohen benutte een strafschop en kort daarna was de marge zelfs twee na een goal van invaller Rowendly Martijn (1-3). Die klap kwam VVSB niet meer te boven. Na de winterstop, op zondag 13 januari, speelt VVSB de degradatiekraker tegen nummer voorlaatst FC Lienden.





LEES OOK: Quick Boys pas in tweede helft langs streekgenoot SJC