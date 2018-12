Rijnsburg-speler Goeman: 'Van Leeuwen tekortgeschoten in communicatie naar mij toe'

RIJNSBURG - Wesley Goeman bleef zaterdag in de laatste competitiewedstrijd van Rijnsburgse Boys van dit jaar tegen IJsselmeervogels negentig minuten lang op de bank zitten. Van een laatste optreden kwam het dus niet meer voor de speler die na de winter bij VVSB gaat spelen. Trainer Wilfred van Leeuwen deed zelden een beroep op de middenvelder, vorig seizoen nog aanvoerder van Rijnsburgse Boys. 'Het boterde niet tussen ons', laat Goeman weten.

'Als je ontevreden bent, en dat al lang bent, het moeilijk een plek kan geven, dan is het beter dat je voor een andere club gaat voetballen', geeft Van Leeuwen aan na de met 4-1 verloren wedstrijd tegen IJsselmeervogels. 'Ik heb keuzes gemaakt, met mijn staf, dat is mijn recht als nieuwe trainer, dat leidt tot teleurstellingen. Dat is niet erg, maar daar moet je wel mee om kunnen gaan. Dat is voor de één makkelijker dan de ander. Als je dat geen plek kunt geven, is het beter om uit elkaar te gaan.'

Goeman vindt vooral dat Van Leeuwen gebrekkig communiceerde. 'Hij is te kort geschoten in zijn communicatie naar mij toe', vindt de vertrekkende middenvelder. 'Ik ben niet happy over hoe het is gelopen de afgelopen maanden. Van aanvoerder, van alles spelen, naar helemaal niets, dat heeft mij doen besluiten dat ik gelijk weg moet.'



Rol in de groep

'Vergeet mijn rol in de groep niet hè', vervolgt Goeman. 'Ik was gewoon nog de aanvoerder van de groep. Ook die rol heb ik op een volwassen manier ingevuld.'

