Sjaak Polak even terug op het oude nest: 'Iedereen geeft je een hand en een knuffel'

REGIO - Sjaak Polak keerde met SJC zaterdag even terug bij Quick Boys, de club waar hij in het verleden zelf werkte bij het tweede elftal. Nota bene met Derek van der Plas, die bij de thuisploeg de zieke Erik Assink verving op de bank. Een terugkeer die Polak niet onberoerd liet. 'Ik heb hier twee jaar fantastisch gewerkt', zei de Hagenees.

'Iedereen geeft je een hand en een knuffel',vervolgde hij. 'Ik weet honderd procent zeker dat het allemaal gemeend is. De deuren gaan open en iedereen vraagt hoe het is. Dat doet me hartstikke goed. Maar ik ben trainer van SJC, dus wilde ik Quick Boys wel pijn doen. Dat zat er in, maar het is niet gelukt. Maar dit blijft een fantastische club’, aldus Polak, die met SJC uiteindelijk met 2-0 verloor van Quick Boys.

Polak vertrekt na dit seizoen bij SJC, maar een nieuwe club heeft hij nog niet gevonden. ‘Ik ben er niet mee bezig, maar ik hoop dat er wat moois gaat komen. Op dit moment heb ik het naar mijn zin bij deze groep, dat straal ik ook wel uit.’





