VVSB-trainer Eric Meijers: ‘In de tweede helft niets meer goed gedaan’

DEN HAAG - VVSB liet in de strijd tegen degradatie uit de tweede divisie hele dure punten liggen tegen concurrent Barendrecht. Het werd 1-3 voor de gasten. 'Je mag nooit zo ver terugzakken', baalt VVSB-trainer Eric Meijers na een slechte tweede helft.

Na 45 minuten voetbal zag het er nog goed uit voor de thuisploeg door een 1-0 voorsprong. ‘Barendrecht is voor rust niet bij ons doel geweest, we hebben bijna niets weggegeven. Maar in de tweede helft hebben wij niets meer goed gedaan’, aldus Meijers, die na de winterstop Wesley Goeman verwelkomt in zijn selectie.

Hij komt over van Rijnsburgse Boys. 'Daar ben ik blij mee. We zijn achter de schermen bezig om deze groep beter te maken. Wesley is zeker van toegevoegde waarde voor VVSB. Maar dit (de nederlaag tegen Barendrecht, red.) is een flinke streep door de rekening.'

'Deze groep kan wel wat gebruiken om het vege lijf te redden. Dat zie je ook tegen Barendrecht, qua duelkracht en mentale hardheid.'





LEES OOK: FC Lisse wint eenvoudig, Scheveningen speelt knap gelijk