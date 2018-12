Katwijk-speler Van Weerdenburg: 'Achterstand op AFC is prima te overbruggen'

DEN HAAG - Guus van Weerdenburg kon wel leven met het 0-0 gelijke spel van Katwijk in de topper tegen AFC. We moeten hier wel blij mee zijn. Zij kregen aardig wat kansen, wij wat mogelijkheden. Ik ben wel tevreden', aldus de speler van de kampioen van vorig seizoen.

Na zestien wedstrijden blijft het verschil tussen AFC en Katwijk zes punten. 'Dat is nog prima te overbruggen. Dat heb je vorig jaar gezien', lacht Van Weerdenburg, die doelt op de grote voorsprong die Katwijk destijds had halverwege competitie. Aan het eind van de rit hield Katwijk slechts twee punten over op concurrent Kozakken Boys. 'Zes is prima te doen. Negen punten achterstand was minder lekker geweest.'

Katwijk opent het nieuwe jaar op zaterdag 12 januari met een thuiswedstrijd tegen de Koninklijke HFC.

