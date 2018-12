Het is zover: het sneeuwt!

REGIO - Rond 23 uur zaterdagavond is het in onze regio daadwerkelijk gaan sneeuwen. Echt 'lekkere' vlokken zijn het niet, het lijkt meer op een soort ijsregen, maar het blijft liggen. Voorlopig althans.

Een breed front met winterse neerslag trek over ons land. Het KNMI waarschuwt voor gladheid in de avond en nacht. Zaterdagmiddag werd code geel afgekondigd omdat het plaatselijk spekglad kan worden.



Strooiploegen zijn zaterdag in verschillende gemeenten al ruim voordat het begon te sneeuwen de weg opgegaan.



Ook lol

Maar de eerste sneeuw van deze winter levert ook plezier op. En dan kunnen we het natuurlijk niet laten, daar fraaie plaatjes van te maken.



Het is mogelijk dat er bij ons in de buurt zondagmorgen 4 tot 8 centimeter sneeuw ligt. Maar het wordt snel warmer zondag dus iedereen die er lol van wil hebben moet vroeg zijn of haar bed uit.