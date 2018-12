Winterse gladheid zorgt voor ongelukken

DEN HAAG - De sneeuw en de gladheid hebben voor een aantal ongelukken in de regio gezorgd. In Ter Aar en Boskoop kwamen auto's in de sloot terecht. De bestuurders kwamen met de schrik vrij. Door de gladheid zijn op de A4 ter hoogte van Rijswijk twee auto's tegen elkaar aan gebotst, en daarbij raakte wel iemand gewond.

Eén van de auto's kwam via de vangrail met de neus tegen het verkeer in tot stilstand. Een inzittende raakte gewond. Het slachtoffer is met spoed per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De politie sloot de gehele hoofdrijbaan richting Rotterdam af, verkeer kon ter hoogte van de afrit Plaspoelpolder het ongeval op de parallelrijbaan passeren.

Verkeer dat vaststond in de file en de laatste afslag al voorbij was, mocht op aanwijzen van Rijkswaterstaat op de snelweg keren en een stuk terug de parallelrijbaan op.



Auto's te water

Op de N207 tussen Boskoop en Alphen raakte een vrouw door de gladheid met haar auto in het water. Zij is door de brandweer uit het water bevrijd.

Een andere auto raakte te water langs de Westkanaalweg tussen Papenveer en Nieuwveen. Het voertuig werd gevonden door voorbijgangers, maar er bleken geen mensen in te zitten. Daarom hebben duikers van de brandweer de sloot afgezocht naar de inzittenden. Al snel bleek de bestuurder van de auto zich even van de plek van het ongeval te hebben begeven. Hij was niet gewond geraakt.

De sneeuwbuien begonnen halverwege de avond en zorgden voor veel gladheid. De buien trekken via het noorden Nederland uit. Rijkswaterstaat heeft op veel plaatsen strooiwagens de weg op gestuurd.