Voetbalwedstrijden in regio afgelast vanwege sneeuw Een voetbalveld in de sneeuw | Foto: ANP

DEN HAAG - Door de sneeuwval van afgelopen nacht zijn veel voetbalvelden in de regio onbespeelbaar geworden. Reden voor de KNVB om alle wedstrijden in het amateurvoetbal, die vandaag gepland stonden in district West 2, af te gelasten.

De afgelasting geldt voor de mannen van de Tweede Divisie tot en met de laagste klasse. Voor het vrouwenvoetbal geldt dat het veldvoetbal van de Eredivisie tot en met de laagste klasse is afgelast.