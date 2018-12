Gewonde bij aanrijding op afrit A44

SASSENHEIM - Bij een aanrijding op de afrit van de A44 bij Sassenheim is een persoon gewond geraakt. Het ongeval vond zondagochtend even voor 10:00 uur plaats. Diverse hulpdiensten, waaronder ook de brandweer, zijn ter plaatse.

De op- en afrit is afgesloten geweest voor onderzoek, vanaf 11.00 uur was deze weer open. Het gaat om een aanrijding tussen twee voertuigen, Door de aanrijding is één van de voertuigen van het talut af gereden. Eén persoon is naar het ziekenhuis gebracht.