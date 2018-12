IJsselmeervogels-aanvaller Van der Meiracker:‘Slechtste Rijnsburg waar ik tegen heb gespeeld'

DEN HAAG - De spits van IJsselmeervogels, Danny van der Meiracker, was duidelijk na de met 4-1 gewonnen wedstrijd tegen Rijnsburgse Boys. 'Dit is denk ik het slechtste Rijnsburg waar ik ooit tegen heb gespeeld', zei hij tegen Omroep West. 'Er moet daar wat gebeuren, willen ze weer bovenin gaan meedraaien.'

Er is ondertussen genoeg aan de hand bij 'de Uien', maar de vraag is of dat een positieve invloed heeft op het team. Na de verloren wedstrijd in Spakenburg kondigde Maiky Parami aan dat hij de per direct stopt, omdat hij het voetballen op het hoogste amateurniveau niet kan combineren met zijn studie en werk.

Daarnaast kwam er ook een einde aan de soap tussen trainer Wilfred van Leeuwen en middenvelder Wesley Goeman. De middenvelder, die vorig seizoen aanvoerder was van Rijnsburgse Boys, vertrekt naar VVSB. Goeman vond dat Van Leeuwen 'tekort schoot in de communicatie'. De trainer vond op zijn plaats dat de speler 'niet goed omging met teleurstellingen'.



'Rijnsburgse Boys liet het lopen'

Van der Meiracker analyseerde na afloop de wedstrijd nog eens en was bepaald niet mild over de club uit de Bollenstreek. ‘Op voorhand ga je uit van een lastige wedstrijd’, zei de man die eenmaal doel trof in het duel. ‘Maar bij Rijnsburgse Boys zitten ze in een mindere fase. Als je de 1-0 maakt willen ze nog wel eens knakken en dat gebeurde vandaag ook. Het leek wel alsof ze dachten, we laten het lopen en we zien wel hoe het eindigt.

Ook ging de man die dit seizoen negen keer doel trof in op de titelrace met onder andere Katwijk en AFC. ‘De uitslag van de wedstrijd tussen die twee ploegen (0-0) was gunstig voor ons. We kijken met een heel schuin oog naar AFC. Na de winterstop moeten we meteen tegen ze spelen en proberen we het gat te verkleinen. De Amsterdammers zijn de terechte winterkampioen en ik hoop dat ze het de tweede seizoenshelft wat minder gaan doen.’





