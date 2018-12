ZOETERMEER - De wijk Rokkeveen in Zoetermeer heeft zondagmiddag ruim een uur zonder stroom gezeten. Volgens netbeheerder Stedin ging het om ongeveer 1100 huishoudens.

Volgens nieuwssite Regio15 is de stroomstoring ontstaan aan de Derde Stationsstraat. Op foto's is te zien dat een hoogspanningskabel uit de grond omhoog is gekomen. Daarbij werden de tegels flink opzij geduwd.