Femke Heemskerk pakt achtste WK-medaille met zilver op de 50 meter vrije slag

ROELOFARENDSVEEN - Femke Heemskerk heeft op het wereldkampioenschap kortebaanzwemmen in Hangzhou een zilveren medaille gepakt. De zwemster uit Roelofarendsveen zwom de tweede tijd bij de 50 meter vrije slag. De eerste plaats ging naar Ranomi Kromowidjojo.

Femke Heemskerk won daarmee haar achtste medaille bij de mondiale titelstrijd in China. Zes keer pakte ze de zilveren medaille, waaronder op de 100 meter vrije slag. Twee keer moest ze genoegen nemen met brons.

Weer geen wereldtitel dus, maar daar zat de topzwemster niet mee in de maag. 'Ik kan gewoon echt niet geloven dat ik acht medailles heb gewonnen,' zei Heemskerk na afloop tegen de NOS. 'Het is zó veel.' Op de vraag of Heemskerk nu helemaal terug is aan de top volgde een duidelijk antwoord: 'Ik ben nooit weggeweest.'



Spannende strijd

Heemskerk moest in de strijd om zilver diep gaan en bleef de Braziliaanse Etiene Medeiros net voor. Heemskerk zwom een tijd van 23,67, Medeiros volgde nipt met 23,76. Kromowidjojo won met een tijd van 23,19. Daarmee bleef ze slechts 0,26 boven haar wereldrecord.

