Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Jelle Sels net geen Nederlands Kampioen tennis, Diede de Groot beste rolstoeltennisster Jelle Sels | Foto: Orange Pictures

ALPHEN AAN DEN RIJN - Jelle Sels heeft de finale van het Nederlands Kampioenschap tennis in Alphen aan den Rijn nipt verloren. De Alphense tennisser verloor in twee sets van Scott Griekspoor (6-4, 6-4). Rolstoeltennisster Diede de Groot, die in de Alphense tennishal Nieuwe Sloot traint, schreef het Nederlands kampioenschap op haar naam door Aniek van Koot in de finale in twee sets te verslaan (6-1, 6-2).