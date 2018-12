Deel dit artikel:













Kjeld Nuis wint 1000 meter bij wereldbekerwedstrijd, Roest tweede op de 5000 meter Kjeld Nuis | Foto: Orange Pictures

ZOETERWOUDE - Zoeterwoudenaar Kjeld Nuis heeft de 1000 meter op zijn naam geschreven bij de wereldbekerwedstrijd schaatsen in Heerenveen. Het was de vijftiende keer in zijn carrière dat hij zegevierde bij een wereldbekerwedstrijd op de kilometer en de tweede keer dit seizoen.

Nuis reed een winnende tijd van 1.07,80. Daarmee bleef hij net boven zijn eigen baanrecord, dat sinds vorig jaar op 1.07,64 staat. De Rus Pavel Koelizjnikov, die dit seizoen al twee keer zegevierde op de 1000 meter, moest genoegen nemen met zilver (1.07,93). Diens landgenoot Denis Joeskov pakte brons (1.07,95). Patrick Roest pakte de tweede plaats op de 5000 meter. De schaatser uit Lekkerkerk moest Danila Semerikov voor laten gaan. De Rus schaatste een baanrecord van 6.08,96. Roest schaatste een tijd van 6.09.82. Sven Kramer werd derde op de vijf kilometer in een tijd van 6.10.61. LEES OOK: Femke Heemskerk pakt achtste WK-medaille met zilver op de 50 meter vrije slag