Bezorgde 9-jarige Binq roept per brief hulp van de gemeente Den Haag in, met resultaat!

DEN HAAG - Wat doe je als je je zorgen maakt over de onveilige verkeerssituatie bij je voor de deur? Je schrijft een brief naar de gemeente. Tot zover niet bijzonders, behalve dan dat de briefschrijver pas 9 jaar oud is.

De 9-jarige Binq van Straten uit Den Haag stoort zich al tijden aan het voorbijrazend verkeer op de Westduinweg waar hij woont. Terwijl zijn zusje laatst een tekening aan het maken was, besloot Binq de gemeente maar eens aan te schrijven.

Marie-Antoinette, de moeder van Binq, legt uit: 'Wij vinden eigenlijk altijd dat wanneer je ergens iets van vindt, dat je dan ook gewoon actie moet ondernemen. De brief was op initiatief van Binq en toen die klaar was, besloten we dat we de brief dan ook maar moesten opsturen naar de gemeente.'



'Ze rijden veel te hard'

De brief die Binq schreef laat aan duidelijkheid niets te wensen over: 'Bij ons in de straat wordt veel te hard gereden, zoals motorrijders die rijden hier veel te hard zonder boetes. Ik zou erg blij zijn als dat minder wordt. En nog iets. Er gebeuren hier veel te veel ongelukken. Kunnen jullie daar wat aan doen, ja of nee?', staat in de brief te lezen.

De hartenkreet van Binq bleef op het stadhuis niet onopgemerkt. Wethouder Boudewijn Revis twitterde er over en burgemeester Pauline Krikke had zelfs een persoonlijke videoboodschap voor de bezorgde briefschrijver.



Complimenten en actie

Krikke geeft in de videoboodschap Binq complimenten dat hij op zijn jonge leeftijd al zo betrokken is bij de stad. Daarnaast belooft Krikke dat er ook iets gedaan gaat worden aan de verkeerssituatie op de Westduinweg. Zo komt er een rotonde en een wegversmalling om de verkeerssituatie te verbeteren.

Binq is blij met de videoboodschap en toezeggingen van de burgemeester. En daarvoor heeft hij minder woorden nodig dan in zijn brief aan de gemeente. 'Helemaal top' zegt Binq met zijn duim in de lucht.

