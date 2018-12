Deel dit artikel:













Darter Yordi Meeuwisse uitgeschakeld op wereldkampioenschap Yordi Meeuwisse | Foto: Orange Pictures

DEN HAAG - De Poeldijkse darter Yordi Meeuwisse is in de eerste ronde uitgeschakeld op het wereldkampioenschap darts. Hij verloor in drie sets van de Ier William O’Connor (3-1, 3-2, 3-2).

Het was het debuut voor Meeuwisse op het WK-darts in ‘Ally Pally’. De geboren Hagenees gooide een gemiddelde van 84.3. Zijn Ierse tegenstrever gooide gemiddeld bijna drie punten meer met drie pijlen. Afgelopen donderdag werd Leidschendammer Jeffrey de Zwaan ook al uitgeschakeld. Raymond van Barneveld komt morgenavond rond 23.00 uur in actie. Hij speelt dan zijn tweede ronde-partij tegen de winnaar van het duel tussen Matthew Edgar (Engeland) en Darius Labanauskus (Litouwen). Als de Hagenaar zijn pijlen beter in het bord gooit dan zijn tegenstander, mag hij op zondag 23 december weer verschijnen aan de zogenoemde oche, de lijn waar je achter staatom te gooien. Er is een grote kans dat tweevoudig wereldkampioen Adrian Lewis zijn tegenstander is in de derde ronde. LEES OOK: Leiderdorper Max Caldas verliest met hockeymannen WK-finale van België