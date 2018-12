KNMI waarschuwt zondagavond voor dichte mist

REGIO - Verkeer in Zuid-Holland moet zondagavond rekening houden met dicht mist. Het KNMI heeft code geel afgegeven. Het zicht kan minder zijn dan 200 meter. Dat kan gevaarlijke situaties opleveren voor weggebruikers. Automobilisten wordt geadviseerd om afstand te houden en de snelheid aan te passen.

KNMI benadrukt dat mist zo verraderlijk kan zijn doordat het plotseling optreedt. De mistwaarschuwing geldt ook voor Noord-Holland, Brabant en Gelderland. Het lijkt erop dat het rond middernacht is gedaan met de dichte mist. De temperatuur is dan met vier graden ruim boven nul en van gladheid is geen sprake meer.

Aan het eind van de nacht gaat het vanuit het zuidwesten regenen. Mist verdwijnt dan en maakt plaats voor een waarschijnlijk zeer natte ochtendspits. Maandagmiddag wordt het droger en dan is er ook af en toe zon.