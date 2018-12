West Wekker: Haags Sportgala en vernieuwd plein voor Het Gebouw in Leiden

REGIO - Goedemorgen! Nog een weekje werken en dan is het Kerst! Minstens net zo feestelijk is het Haags Sportgala dat vanavond plaatsvindt in het Circustheater in Scheveningen. En in Leiden opent vandaag het vernieuwde Arubapad. Het zogheten ontmoetingsplein voor Het Gebouw moet groener en aantrekkelijker worden.

Dit kun je verwachten vandaag:

* Op het Haags Sportgala worden vanavond de prijzen uitgereikt aan de Haagse sportman, sportvrouw, sportploeg, sporttalent en sportcoach van 2018. Hagenaars konden de afgelopen weken hun stem uitbrengen. Volgens wethouder Richard de Mos was het een jaar vol sportieve hoogtepunten, zoals de vele competities met spannende derby's, het EK Beachvolleybaltournooi en The Hague Grand Prix Judo.

* De omgeving van het Kooiplein in Leiden onderging de afgelopen jaren een grote transformatie, maar het Arubapad werd hierin niet meegenomen. Tot spijt van veel buurtbewoners. Het Arubapad is het plein voor activiteitencentrum Het Gebouw. Vandaag opent het vernieuwde plein. Het is 'vergroend' en moet een aantrekkelijker ontmoetingsplek worden.

Het weer: de dag begint met een natte ochtendspits. Vanmiddag is het droog en laat de zon zich af en toe zien. Het wordt een graad of negen bij een matige tot krachtige wind.

Ga je vandaag met de auto op pad? Check dan hier de files.



En dit moet je ook nog weten:

* In Sea Life in Scheveningen worden vanaf vandaag alle dieren geteld. Deze zogeheten 'stocktake' moet een volledig beeld geven van alle voortplantingsactiviteiten. De gegevens worden gebruikt bij het opstellen van een database met informatie over de levensduur, het groeitempo en allerlei andere biologische aspecten.

* Wiel Ladeur uit Heerlen zamelt op een bijzondere manier geld in voor de kinderen Teun en Pip uit Alphen aan den Rijn. Teun en Pip lijden aan een zelfdzame metabole stofwisselingsziekte en worden waarschijnlijk niet ouder dan een jaar of twaalf. Wiel werkt bij een transportbedrijf en kreeg flink wat collega's zover dat ze hun kerstpakket inleverden. Hiermee heeft hij al zeker duizend euro opgehaald voor onderzoek naar de ziekte.

Vanavond op TV West: Johan Gaat Nat

Zuid-Holland bestaat maar liefst voor een zesde deel uit water. Al dat water biedt kansen voor natuur, recreatie, economie en woon- en werkgelegenheid, maar kent ook een keerzijde. Klimaatverandering kan zorgen voor wateroverlast, maar ook voor een drinkwatertekort. In de zesdelige serie Johan gaat nat verdiept Johan Overdevest zich steeds in een ander onderdeel van het waterbeheer: hoe maken we water schoon, hoe kunnen we ervan genieten en wat betekent de stand van het water voor ons dagelijks leven?

Fijne werkweek!