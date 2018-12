Deel dit artikel:













Witte Kerst of niet? Weerman Huub weet het zeker Roelofarendsveen in de sneeuw anno 2017 (Archiefoto: Ton Wesselius)

DEN HAAG - Na dagenlang aan zijn hoofd zeuren heeft weerman Huub Mizee ons maandag eindelijk een antwoord gegeven op de vraag of we nou wel of geen witte Kerst krijgen dit jaar. Dat antwoord luidt 'nee'. Maar… Er is hoop!

'Ik weet het heel zeker, er komt geen witte Kerst', vertelt de weerman van Omroep West. Hoe weet hij dat dan zo zeker? 'Ik kijk naar de computermodellen. En die zeggen eigenlijk allemaal hetzelfde: deze kerst wordt het zacht en wisselvallig.' De maandag voor kerst wordt het zo'n 13 graden. 'Dat is boterzacht voor deze tijd van het jaar. Nou, dan kun je er wel vanuit gaan: géén witte Kerst.' Maar, een weerman is een weerman, dus hij houdt wel een kleine slag om de arm: 'Het blijven verwachtingen, natuurlijk.'

Wanneer voor het laatst? Vindt Huub het dan niet jammer? 'Natuurlijk wel. Een witte kerst is erg mooi. Maar dit jaar blijft het dus dromen', zegt Huub. Na de vraag wanneer we eigenlijk voor het laatste een echte witte Kerst hadden, gaan de wenkbrauwen van het Haagse weerorakel subiet omhoog. 'Euh… ik dacht 2010. Wacht, ik zoek het even op.'

Toch maar 'aan het milieu doen' dan? In een oogwenk belandt Mizee op de website van het KNMI en na een paar muisclicks beginnen zijn oogjes te twinkelen. 'Zie je wel, inderdaad: 2010. Toen was het beide Kerstdagen wit, met zo’n vijf tot twintig centimeter sneeuw.' Dit jaar zit het er dus niet in, helaas. Wat nu, Huub? 'Nou, als we met zijn allen minder CO2 uitstoten, wordt het kouder. En dan is de kans op een witte Kerst ook groter.' Misschien krijgt onze Huub hiermee de klimaatsceptici alsnog over de streep…