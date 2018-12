Deel dit artikel:













Grieperige Barney stopt er nog een paar pillen in Raymond van Barneveld | Foto: Orange Pictures

DEN HAAG - Darter Raymond van Barneveld speelt maandagavond in de tweede ronde op het WK darts tegen Darius Labanauskas uit Litouwen. Op radio West vertelde Barney dat hij zich een beetje grieperig voelt. 'Ik voel me niet echt lekker, mijn neus zit een beetje dicht en heb last van mijn keel. Ik stop er een paar pillen in en hopelijk gaat het goed komen'.

Raymond van Barneveld weet helemaal niks over deze darter uit Liouwen. Hij heeft zondag even gekeken naar Darius Labanauskas. 'Het ziet er niet slecht uit hoor, hij gooit toch echt wel constant', zegt Barney. Hij onderschat zijn tegenstander overigens niet. 'Ik heb altijd wel liever dat ik weet wie ik krijg. Ik heb tot gisteren moeten wachten om hem te zien, dan heb je maar één dag om voor te bereiden. Maar als je gewoon je eigen spel speelt en als dat gewoon klopt, weet ik wat ik moet doen'. LEES OOK: Loting PDC WK-darts: Eenvoudige tegenstanders voor Barney en De Zwaan