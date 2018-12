Inzameling voor begrafenis Elton (42) bijna op de helft: 'Mooi dat hij nu iets terugkrijgt'

DEN HAAG - Familieleden van de man die woensdag omkwam op de Oude Haagweg in Den Haag zijn blij dat de inzamelingsactie om de begrafenis van hun geliefde Elton te kunnen betalen goed op gang is gekomen. Maandagochtend is bijna de helft van het benodigde bedrag opgehaald. 'Elton was zelf ook iemand die altijd voor iedereen klaarstond. Het is mooi om te zien dat hij dat nu ook terugkrijgt', vertelt zijn zus Naomi aan Omroep West.

Voor de uitvaart is een bedrag nodig van bijna 6.000 euro, waarvoor hij niet verzekerd was. Via een internetpagina kan gedoneerd worden en dat is tot nu toe al door ruim 70 mensen gedaan. Die hebben samen bijna 3.000 euro bijelkaar gebracht voor de uitvaart van Elton Belfor.

'Tot nu toe komt het geld voornamelijk van mensen die hem kenden uit onze eigen kring. Familie, vrienden van hem, van mij, van onze andere broer', vertelt Naomi. Ze klinkt een paar dagen na het abrupte overlijden van haar broer nog steeds flink aangeslagen.



'Mijn broer had voorrang moeten krijgen'

'Ik ben naar de plek geweest waar het is gebeurd. De bestuurder van de auto heeft gewoon niet goed gekeken. Mijn broer had voorrang moeten krijgen, maar dat is niet gebeurd. Hij is met zijn scooter tegen die auto aan geknald en heeft zijn nek gebroken.'

Naomi had dagelijks contact met haar broer Elton. 'Ik sprak hem de avond ervoor nog. Omdat ik zo close met hem was, durfde mijn moeder mij niet over het ongeluk te vertellen. Mijn neefje kwam aan de deur om het te zeggen. Het is ongelooflijk, nog steeds zo onwerkelijk.'



Elton was een echte Hagenees

Haar broer - vader van drie kinderen van 13, 16 en 21 jaar oud - was een echte Hagenees. Hij had een grote liefde voor de stad en voor zijn club: ADO Den Haag. 'Hij werd in Den Haag geboren, maar op een gegeven moment verhuisden mijn ouders naar Nijmegen. Toen hij zestien werd is hij, zo gauw hij kon, teruggegaan naar Den Haag.'

Voor de familie, die een Surinaamse achtergrond heeft, was deze maand sowieso al lastig. 'Vorig jaar rond deze periode hebben we onze vader verloren. Ik heb hem vorig jaar op Kerstavond dood aangetroffen in zijn huis. Mijn oudste broer Elton zag ik eigenlijk als vervanger van mijn vader', vertelt Naomi aangeslagen.



Wat als inzameling niet op tijd klaar is?

'En dan is hij nu zo tragisch om het leven gekomen.' De uitvaart van Elton - die door vrienden Elly werd genoemd - is komende woensdag. Het is nog maar de vraag of het lukt om voor die tijd het hele benodigde bedrag op te halen. Wat nu als dat niet lukt?

Naomi: 'We kunnen de automobilist nooit op tijd aansprakelijk stellen voordat wij de rekening moeten betalen. Gelukkig begint de inzameling nu te lopen. Ik vertrouw erop dat het goed komt.'