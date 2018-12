Nieuwe sportprijs voor Den Haag: Richard Krajicek Award

DEN HAAG - Den Haag heeft met ingang van 2019 een nieuwe sportprijs: de Richard Krajicek Award. De prijs is voor het beste Haagse sportinitiatief op sociaal-maatschappelijk gebied.

Tijdens het jaarlijkse Haags Sportgala dat maandagavond in het Scheveningse Circustheater plaatsvindt maakt wethouder Richard de Mos (Groep de Mos) samen met voormalig toptennisser Richard Krajicek officieël bekend dat de award er komt. De prijs moet sporten in de wijken verder stimuleren. Wethouder De Mos en Krajicek bepalen samen welke drie sportinitiatieven worden genomineerd. Het publiek mag vervolgens stemmen, net als op de genomineerden in de andere categorieën van het Haags Sportgala.

De Mos: 'Ik ben als sportwethouder trots dat de gemeente samen met zo’n sporticoon en zijn prachtige Richard Krajicek Foundation optrekt om onze stad mooier en vooral nog sportiever te maken.' Winnaars krijgen geld van de gemeente, maar hoeveel wordt per project besloten.



Krajicek Playgrounds

Krajicek vindt de award belangrijk voor sport in de stad. 'Na het winnen van Wimbledon wilde ik graag iets terugdoen voor de stad waar ik ben opgegroeid. Wat begon met een tennisclinic in een Haagse aandachtswijk is nu uitgegroeid tot een landelijke sportfoundation met honderdvijfentwintig Krajicek Playgrounds met honderdvijfentachtig Krajicek Scholarshippers die elke dag vijfduizend kinderen motiveren en begeleiden om buiten te spelen en te sporten.

Het motto van de Krajicek Foundation is: geen kind buitenspel. Sport moet toegankelijk zijn voor iedereen. Ik vind het dan ook mooi om die initiatieven te kunnen belonen met de Richard Krajicek Award.'



Maandagavond Haags Sportgala

Tijdens het Haags Sportgala maandagavond zal de Richard Krajicek Award nog niet worden uitgereikt. Wel worden dan de Haags Sportman, Sportvrouw, Sportploeg, Sportcoach en Sporttalent van het jaar bekendgemaakt.

LEES OOK: Bertens geen Sportvrouw van het Jaar: 'Weer twee schaatsers, ik word er moe van'